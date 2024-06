Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung und Farbschmiererei - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Ebersburg. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Freitag (31.05.) ein Straßenschild in der Straße "Hühnerkropf" im Ortsteil Thalau mit zwei Hakenkreuzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Großenlüder. Im Kastanienweg im Ortsteil Müs stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (04.06.) ein mintgrünes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 3.500 Euro aus einer Garage eines Einfamilienhauses. Die Täter hebelten dazu eine rückwärtige Tür auf und verursachten dabei rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell