Polizei Düren

POL-DN: In der Nacht zum Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L12 zwischen den Ortslagen Luchem und Lucherberg bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Inden (ots)

Gegen 23:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle angefordert. Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Eschweiler hatte mit einem Mercedes die L12 in Richtung Lucherberg befahren und war aus ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung geraten. Nachdem ihm ein entgegenkommender Fahrzeugführer noch ausweichen konnte, kollidierte er mit dem Pkw Mercedes eines 21-jährigen Nörvenichers. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, seine 17 Jahre alte Beifahrerin aus Inden und der entgegenkommende Autofahrer schwer verletzt. Alle Verletzte mussten in Krankenhäuser in der Städteregion Aachen verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von ca. 21000,- EUR entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Um den Konsum von Alkohol oder Drogen auszuschließen, musste dem Unfallverursacher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell