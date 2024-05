Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

Unbekannte drangen am Samstag (18.05.2024), in der Zeit von 13 bis 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Schröder-Straße ein.

Sie durchsuchten eine Wohnung und entwendeten Schmuck, Parfüm, Bargeld und Handtaschen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell