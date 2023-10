Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Senior wird in Bankfiliale beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Gelsenkirchen wollte am Donnerstagnachmittag, 19. Oktober 2023, um 16.30 Uhr in einer Bankfiliale auf der Nienhofstraße Bargeld in einem Schließfach deponieren, als er ausgeraubt wurde. Auf dem Weg zu seinem Schließfach griff ihm eine bis dahin unbekannte Frau in die Jackentasche und entnahm ihm das Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der aufmerksame Senior reagierte sofort und hielt den Arm der Tatverdächtigen fest. Daraufhin entstand eine Rangelei, bei der beide Beteiligten zu Boden stürzten. Durch die Hilferufe des Gelsenkircheners aufmerksam geworden, kamen andere Menschen hinzu und versperrten der 33-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland den Fluchtweg bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife. Die Frau wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Bei der Durchsuchung der Frau konnte das Bargeld des Gelsenkircheners aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die 33-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein.

