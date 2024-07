Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Radfahrern fordert eine Verletzte

Heidelberg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, die die Plöck vom Universitätsplatz in Richtung Bismarckplatz befuhren, kam es am Samstagabend gegen 23.00 Uhr. Ein 26-Jähriger setzte auf Höhe der Einmündung Friedrichstraße zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrrades an. Aufgrund mangelnden Seitenabstands kam es beim Überholvorgang aber zur Kollision mit dessen 50-jährigen Fahrerin, die stürzte und sich hierbei eine Unterarmfraktur zuzog. Sie musste zur Versorgung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell