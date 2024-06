Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever von 31.05.2024 bis 02.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Schortens - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Beteiligten Am Freitagnachmittag kam ein Lkw mit Anhänger in Schortens, in der Georg-Janßen-Straße, von der Fahrbahn ab, kippte um und kam seitlich in der Berme zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Die K92 musste während der Bergung des Lkw gesperrt werden und konnte erst am frühen Abend wieder vollständig freigegeben werden. Wangerland - Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte gesucht Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, einen Seat Ibiza, der in Schlangenlinien im Bereich Minsen fahren würde. Er berichtete, dass der Pkw bereits auf die Gegenfahrbahn geraten sei und andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 44-jährige Fahrzeugführerin des beschriebenen Pkw konnte durch Polizeibeamte des PK Jever kurze Zeit später kontrolliert werden. Bei ihr wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholkonsums eingeleitet. Außerdem wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-74490 in Verbindung zu setzen. E-Scooter ohne Pflichtversicherung festgestellt Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte den jugendlichen Fahrer eines E-Scooters in der Friesenstraße in Hooksiel. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter keine aktuelle Versicherung bestanden hat. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt, gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Jever - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Pedelec-Fahrerin Am Samstag, den 01.06.2024, gegen 13:30 Uhr kam es in der Schloßstraße in Jever zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin. Während die 70-jährige Pedelec-Fahrerin von dem Parkplatz am Schloß auf die Schloßstraße in Richtung Stadtmitte auffuhr, fuhr der Pkw von der Schloßstraße auf den Parkplatz ein. Sie kollidierten, wodurch die Pedelec-Fahrerin sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw wurde auf dem Parkplatz am Schloß geparkt, der Fahrzeugführer entfernte sich von dort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach Angaben der Pedelec-Fahrerin handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug um eine graue Limousine unbekannten Fabrikats. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem beteiligten Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell