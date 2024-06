Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel von 31.05.2024 bis 02.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Brand In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer in der Von-Tungeln-Straße in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr Varel rasch gelöscht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 04451-9230 zu melden. Trunkenheit im Verkehr Nach einem Zeugenhinweis konnte am Samstagabend eine 60-jährige Fahrzeugführerin in der Ziegelstraße in Varel kontrolliert werden. Die Fahrzeugführerin stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

