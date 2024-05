Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Menkestraße - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 30. Mai, ereignete sich im Zeitraum von 17:50 Uhr und 18:30 Uhr in der Menkestraße in Schortens eine Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht vor einer Eisdiele geparkter weißer Kleinwagen Fiat wurde vermutlich beim Einparken von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der ebenfalls unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Unmittelbar vor dem Fiat war ein schwarzer Mercedes Vito geparkt. Dieser könnte ggf. im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen. Ferner könnten Besucher der Eisdiele Angaben zum Verkehrsunfall machen. Der unfallflüchtige Pkw müsste rechtsseitig Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen

