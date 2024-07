Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Beim Wenden frontal mit Entgegenkommenden zusammengestoßen - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 13.07.2024 gegen 22.40 Uhr ereignete sich in Mannheim, Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Lichtzeichenanlage nach der Dudenstraße, wollte die Unfallverursacherin wenden und zurück in Richtung Feudenheim fahren. Sie wendete an der ausgeschaltenen Lichtzeichenanlage (gelbes Blinklicht)und übersah hierbei einen aus Richtung Innenstadt fahrenden, bevorrechtigten 38-jährigen Mercedes-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro (Opel 4000 Euro / Mercedes 20000 Euro) entstand. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen (Prellungen/Schleudertrauma)und wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer wurde nicht verletzt. Die bdien unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Zudem war eine Fahrbahnreinigung aufgrund auslaufender Betriebsstoffe von Nöten. Die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Feudenheim musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für die Dauer von 35 Minuten komplett gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell