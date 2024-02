Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Georgiistraße, Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 03.02.2024 in der Zeit von 14:00 bis 21:45 Uhr Zugang zu einer Doppelhaushälfte, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

