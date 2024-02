POL-COE: Coesfeld/Bilanz zur Versammlung "Coesfeld (steht auf)gegen Rechts!"

Coesfeld (ots) - Zwischen einem Auto und einem E-Scooter kam es am Donnerstag (01.02.24) zu einer Kollision an der B525. Gegen 7.10 Uhr fuhr die 25-jährige Autofahrerin aus Nottuln von der K11 nach rechts auf die B525. Es kam zum Zusammenstoß mit einem unbekannte E-Scooter-Fahrer, der unverzüglich weiter in Richtung Nottuln fuhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

