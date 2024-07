POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Beim Wenden frontal mit Entgegenkommenden zusammengestoßen - PM 1

Hockenheim (ots) - Glimpflich verlief der am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr gemeldete Brand eines Einfamilienhauses in der Hubertusstraße in Hockenheim. Aus bislang unbekannter Ursache war eine Kartonage in der Küche in Brand geraten und die Flammen hatten auf die Küchenzeile übergegriffen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ...

mehr