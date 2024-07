POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Kfz-Werkstatt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am frühen Donnerstag, 18. Juli 2024, ist ein Mann in Nordenham mit einem Auto gegen eine Hausmauer gefahren und anschließend zu Fuß geflohen. Er wurde von der Polizei angetroffen und war alkoholisiert. Der 49-jährige Nordenhamer befuhr gegen 04:40 Uhr mit einem Kleinwagen die Straße "Hoher Weg" in Richtung Störtebekerstraße. Zwischen dem ...

mehr