Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Nordenham gegen Hausmauer

Delmenhorst (ots)

Am frühen Donnerstag, 18. Juli 2024, ist ein Mann in Nordenham mit einem Auto gegen eine Hausmauer gefahren und anschließend zu Fuß geflohen. Er wurde von der Polizei angetroffen und war alkoholisiert.

Der 49-jährige Nordenhamer befuhr gegen 04:40 Uhr mit einem Kleinwagen die Straße "Hoher Weg" in Richtung Störtebekerstraße. Zwischen dem Klaus-Groth-Weg und der Fritz-Reuter-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Mauer eines Mehrfamilienhauses. Bewohner des Hauses wurden durch einen lauten Knall aufgeschreckt, sahen das Fahrzeug im Vorgarten und verständigten die Polizei. Der unverletzte Fahrer stieg aus und rannte weg. Die Polizei traf den von den Zeugen beschriebenen Mann in unmittelbarer Nähe zum Unfallort an. Er war deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,43 Promille.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Kleinwagen des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des Alters auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt wurde. Die Schäden am Gebäude konnten noch nicht eingegrenzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell