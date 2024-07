Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 28 in Hude +++ Verursacher möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Delmenhorst (ots)

Ein möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Autofahrer hat am Mittwoch, 17. Juli 2024, gegen 18:15 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 verursacht und dabei sich und einen weiteren Mann verletzt.

Der 28-jährige Mann aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit einem VW den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Bremen. Kurz hinter dem Kreuz Oldenburg-Ost fuhr er auf den vorausfahrenden Kleinwagen eines 61-Jährigen aus Delmenhorst auf. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An ihren Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden. Der VW blockierte die Autobahn.

Gegenüber den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei verhielt sich der 28-Jährige auffällig und widersprach sich in der Schilderung des Unfallhergangs mehrfach. Zeugen schilderten zudem, dass der linke Fahrstreifen vor dem Zusammenstoß frei war, ein Überholen problemlos möglich gewesen wäre und auch ein Ausweichen oder Bremsen nicht erkennbar war. Die Durchführung eines Alkohol- oder Drogentests war nicht möglich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 28-Jährigen ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ein kontaktierter Staatsanwalt ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Die Autobahn 28 konnte nach der Bergung der Fahrzeuge wieder freigegeben werden. Bis ungefähr 19:30 Uhr kam es zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell