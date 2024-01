BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Dortmund (ots) - In der Nacht zu Montag (15. Januar) wurde ein Mann bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Dieser bat um Hilfe. Wenig später griff er die Beamten an. Gegen 1:05 Uhr suchte ein 40-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf und fragte nach Hilfe. Gegenüber den Beamten äußerte er nach mehrfacher Nachfrage, dass ihm der Zugang zu einer Obdachlosenunterkunft verwehrt ...

mehr