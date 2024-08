Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Störung der Totenruhe ++ Fahrzeugbrand unter Carport ++ Verkehrsunfall mit Kind ++ Fahren unter Betäubungsmitteln ++ Trunkenheitsfahrt ++ Beleidigung ++

Leer - Störung der Totenruhe (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum vom 17.08.2024, 16:00 Uhr, bis zum 18.08.2024, 17:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Heisfelder Straße in Leer zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte das Grab der verstorbenen Ehefrau eines 70-jährigen Geschädigten aus Leer, indem er die Blumen auf dem Grab herausriss und entwendete. Der Geschädigte hatte das Grab zuletzt am Vortag besucht und gepflegt. Später stellte er fest, dass die Pflanzen, im Wert von etwa 80 Euro, ausgegraben und gestohlen wurden. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei in Leer/Emden zu melden.

Westoverledingen - Fahrzeugbrand unter Carport

Am 19.08.2024, gegen 01:45 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw unter einem Carport im Völlener Karkpad in Brand. Der weiße VW T4 sowie der Carport brannten nahezu vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Scheune konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden, es entstand jedoch leichter Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe wird auf 35.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Personenschäden wurden glücklicherweise nicht festgestellt. Geschädigt sind ein 63-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau, beide Anwohner des Brandortes. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Moormerland - Verkehrsunfall mit Kind

Am 18.08.2024, gegen 19:05 Uhr, kam es auf der Königsstraße in Warsingsfehn zu einem Unfall, bei dem ein vierjähriges Kind verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann aus Neukamperfehn befuhr mit seinem Pedelec die linke Straßenseite in Fahrtrichtung Warsingsfehn, als plötzlich das Kind aus einer Grundstückseinfahrt von links herausrannte. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Kind am linken Bein. Das Kind erlitt dabei eine Unterschenkelfraktur und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteln

Am 18.08.2024, gegen 13:30 Uhr, kontrollierte die Polizei im Ostermeedlandsweg einen 42-jährigen Fahrzeugführer aus Leer, der mit einem Mercedes Vito im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Gegen den Betroffenen wurde eine Strafanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem wird gegen den 42-Jährigen auch wegen des Besitzes von Kokain strafrechtlich ermittelt.

Emden - Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des 19.08.2024, gegen 00:20 Uhr, wurde auf der Rorichumer Straße in Emden ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Emden durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seinen Audi A5 Sportback unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt, und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hesel - Beleidigung (Zeugenaufruf)

Am 16.08.2024, gegen 10:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Stikelkamper Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 56-jähriger Mann aus Neukamperfehn durch eine weibliche Person beleidigt wurde. Der Geschädigte wartete in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer weiteren Autofahrerin kam. Im Verlauf des Gesprächs soll die Frau den Mann mehrfach verbal beleidigt haben. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 60-65 Jahre alt, kurze graue Haare, etwa 165 cm groß, Brillenträgerin, weiße Strickjacke, blaue Jeans, Sandalen, unterwegs mit einem silbernen VW Tiguan. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Personen, die die Beleidigungen gehört haben oder Hinweise zur Identität der Frau geben können, sich zu melden.

