Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fund und Entschärfung einer 250KG Weltkriegsbombe

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Durch Arbeiter an der Bahnstrecke in Marienthal wurde am gestrigen Tage eine ca. 250kg schwere Weltkriegsbombe gefunden. Beide Zünder waren noch intakt. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt und die Bombe wurde noch am selbigen Tag an Ort und Stelle entschärft. Glücklicherweise befand sich der Fundort überwiegend im Bereich der Weinberge, sodass nur zwei Cafes und wenige Wohnhäuser geräumt werden mussten. Der Fahrzeugverkehr auf der B267, sowie der Personenverkehr in den Weinbergen wurden für ca. 40 Minuten gesperrt. Die Entschärfung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell