Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Geld und Schmuck nach Einbruch gestohlen

Gevelsberg (ots)

Bargeld und Schmuck war die Beute eines Einbruchs in der Straße Bruchmühle. Unbekannte Täter hebelten am 28.01.2024, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, die Terrassentür auf. Sie gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck in einem hohen vierstelligen Wert. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell