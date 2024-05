Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf ALDI-Parkplatz

Mayen (ots)

Am 24.05.2024 wurde hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Hausener Straße in Mayen gemeldet. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr wurde dort ein PKW Opel Corsa, Farbe grau beschädigt. Den Spuren nach dürfte der rechts neben dem Opel geparkte PKW beim Ausparken den vorderen rechten Kotflügel gestreift und beschädigt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell