POL-MR: Dieb erbeutet Laptop+Gebäude im Marburger Stadtgebiet beschmiert+Unfallflucht in Stadtallendorf+Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Dieb erbeutet Laptop

Eine Heilpraktikerschule in der Schwanallee geriet am Montag (05. August) in den Fokus eines Diebes. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 16.20 und 18.30 Uhr Zutritt zu einem Büroraum und entwendete ein Laptop inklusive Zubehör. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Mehre Gebäude der Stadt und Universität beschmiert

Im Marburger Stadtgebiet beschmierte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen mehrere Gebäude, unter anderem die Außenfassade des Rathauses, politische Parolen. Zwischen Donnerstag (18. Juli) und Dienstag (06. August) gerieten zwei Universitätsgebäude in der Deutschhausstraße, die Außenfassade der Elwert-Passage, das Rathaus und zwei weitere städtische Gebäude am Markt in der Oberstadt in den Focus des Täters. Der Unbekannte zeichnete an die Wände Buchstaben, Symbole und Schriftzüge mit schwarzer Farbe. Zudem zerkratzte er am Rathaus zwei Scheiben mit ähnlichen Inhalten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Marburger Stadtgebiet in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Opel touchiert

In der Hochstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel offenbar beim Vorbeifahren. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden an dem schwarzen Corsa wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall am Montag (05. August) zwischen 17.00 und 17.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 zu melden.

Biedenkopf-Wallau: Promillefahrer verunfallt

Unter dem Einfluss unter Alkohol kam am Montagmittag (05. August) ein Autofahrer im Kreisverkehr in Wallau von der Fahrbahn ab. Der Mann war gegen 12.00 Uhr in der Fritz-Henkel-Straße unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Bahnhofsstraße kam er dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfosten sowie Blumenkübel. Anschließend fuhr er einfach davon. Die Ermittlungen führten zu einem über 60-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bei einem Alkoholtest pustete er 2,36 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache und der Sicherstellung seines Führerscheins, durfte er wieder gehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

