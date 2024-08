Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl+Einbrecher am Werk+Unfallflucht in Schönstadt+Hund nach Bissen eingeschläfert+Räuber-Trio erbeutet Bargeld+E-Bike in Bellnhausen weg+An der Seite touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Daupthetal: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl "Wechselfalle"

Ein Trickdieb hat am Samstag (03. August) in der Gladenbacher Straße in einem Getränkemarkt Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet. Der Täter ging hierbei mit einem alt bekannten Trick, der sogenannten "Wechselfalle" vor. So betrat der Mann gegen 14.20 Uhr das Geschäft, suchte sich eine Getränkedose aus und bezahlte diese an der Kasse. Während des Bezahlvorganges bat er um das Wechseln von mehreren 100-Euro Scheinen. Der Kassierer nahm die Scheine entgegen und wechselte es wie gewünscht. Plötzlich beschwerte sich der Unbekannte, forderte die 100 Euro-Scheine und gab das zuvor gewechselte Geld zurück. Wenig später stellte der Kassierer den Diebstahl fest. Der Täter hatte offenbar unbemerkt mehrere Scheine in Höhe von 250 Euro eingesteckt. Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt sowie zirka 1,80 Meter groß. Er hat einen Bart und schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit blauen Applikationen, eine Blue Jeans und schwarze Schuhe. Er stieg nach Verlassen des Geschäftes in einen grauen Ford Fiesta. Wem ist der beschriebene Mann ebenfalls am Samstag gegen 14.20 Uhr aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identität und/oder zu dem grauen Ford Fiesta machen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbrecher erbeuten Schmuck

In der Zeppelinstraße hatten es Einbrecher auf Schmuck abgesehen. Der oder die Unbekannte brachen zwischen 17.00 Uhr am Freitag (02. August) und 12.10 Uhr am Sonntag (04. August) Die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Cölbe-Schönstadt: Hausfassade touchiert und geflüchtet

Da bisherige Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht in Schönstadt nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag (22. Juli) gegen 11.00 Uhr befuhr ein unbekannter Mercedes-Fahrer mit Kühlanhänger die Hauptstraße in Schönstadt von der Poststraße kommend in Richtung Marburger Straße (B3). Nach Angaben eines Zeugen fuhr der Unbekannte offenbar zu weit rechts und touchierte dabei eine Hausfassade. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Es soll sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen Sprinter des Herstellers Mercedes handeln. Auf dem Kühlanhänger befand sich ein gelber Schriftzug einer Brauerei. Wer kann Hinweise auf den schwarzen Sprinter oder dem Kühlwagen geben? Wer hat den Kühlwagen vor oder nach dem Unfall in Schönstadt gesehen? Fand in Schönstadt eine Veranstaltung statt, bei der ein Kühlwagen genutzt wurde? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Hund nach Bissen verstorben

Nachdem ein Hund in den vergangenen Tagen nach mehreren Hundebissen verstarb, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein 28-jähriger aus Marburg war mit seinem Hund (Papillon) Samstagabend (03. August) gegen 20.30 Uhr in der Ernst-Lemmer-Straße unterwegs als sie in Höhe 99 und 101 auf zwei Hunde und einen Mann trafen. In der Folge kam es zu Bissen zwischen den nicht angeleinten Hunden. Dabei biss ein Hund des unbekannten Mannes dem Hund des 28-Jährigen offenbar mehrfach, unter anderem auch in den Kopf. Nachdem die Tiere getrennt werden konnte, verbrachte der Marburger sein Vierbeiner zwecks Versorgung zunächst nach Hause und anschließend zu einer Tierärztin. Dort musste der Hund in der Nacht zu Sonntag aufgrund der Schwere der Verletzungen eingeschläfert werden. Der Unbekannte soll etwa zwischen 30 und 35 Jahren alt und 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur, kurze dunkelblonde Haare. Sein Gesicht ist auffällig tätowiert. Bei den unbekannten Hunden könnte es sich nach Angaben des Zeugen um Kampfhunde handeln.

Hinweise zu den Hunden und dem unbekannten Mann nehmen die Beamten der Polizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Räuber erbeuten Bargeld - Zeugenaufruf

In den Abendstunden des 02. August 2024 kam es auf dem Radweg zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der Stresemannstraße zu einem Raub. Der Geschädigte wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die drei Tatverdächtigen sind flüchtig.

Zwischen 20.00 und 22.00 Uhr befand sich ein 23-jährige Marburger auf dem Radweg nahe der Stresemannstraße 2, als er von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Nachdem einer von ihnen den 23-Jährigen nach einem Feuerzeug fragte, griff ihn das Trio plötzlich an. Die Jugendlichen brachten ihn mit Gewalt zu Boden. Anschließend nahm ein Tatverdächtiger aus seiner Tasche des Marburgers das Portemonnaie. Mit dem Bargeld aus der Geldbörse flüchteten die drei Tatverdächtigen in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Die Jugendlichen sind zwischen 17 und 19 Jahren alt, schlank und hatten nach Angaben des Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer war etwa 1,85 groß, trug einen grauen Trainingsanzug, ein schwarzes Basecap sowie eine Bauchtasche. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Tatverdächtige hatte einen Bart. Der dritte Tatverdächtige war etwas kleiner als seine Komplizen. Er hatte einen Bart. Darüber hinaus trug einen schwarzen Jogginganzug und einen Hut. Wem sind die beschriebenen Personen ebenfalls am Donnerstagabend zwischen 20.00 und 22.00 Uhr ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0.

Fronhausen - Bellnhausen: E-Bike weg

Auf ein E-Bike des Herstellers Pedelec hatte es ein Unbekannter in der Frankfurter Straße in Bellnhausen abgesehen. Das silberfarbene Bike stand dort am Montag der vergangenen Woche (29. Juli) zwischen 11.00 und 12.30 Uhr auf einer Grünfläche zwischen dem Bürgersteig und der Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: An der Seite touchiert

Nachdem ein unbekannter Autofahrer beim Überholen einen Rollerfahrer mit Beifahrer leicht touchierte, sucht die Polizei nach diesem. Der Rollerfahrer war an einem Dienstag vor etwa drei Wochen (16. Juli) gegen 23.10 Uhr in der Straße "Pilgrimstein" unterwegs, als ihn in Höhe einer Bäckerei ein Auto überholte und dabei die Fußraste des Rollers touchierte. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW. Wer hat den Unfall vor drei Wochen beobachtet? Hinweise zu dem weißen PKW nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

