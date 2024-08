Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: E-Bike gestohlen + Eternitplatten illegal entsorgt + gegen BMW gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen-Bellnhausen- E-Bike gestohlen

Am Montag (29.07.2024) stahlen Unbekannte in der Frankfurter Straße ein rund 400 Euro teures E-Bike. Der Besitzer hatte das Fahrrad um 11:00 Uhr auf der Grünfläche zwischen Bürgersteig und Straße abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Als er rund eineinhalb Stunden später zurückkehrte, war das silberne Flyer Movelo C9 Deluxe 50 verschwunden. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf / B263: Eternitplatten illegal entsorgt

Irgendwann, vor dem 29.07.2024 entsorgten Unbekannte illegal mehrere Eternitplatten am Waldweg linksseitig der B253 von Biedenkopf in Richtung Frankenberg. Die Polizei ermittelt nun in einem Umweltdelikt und bittet um Zeugenhinweise: -Wer kann sagen, in welchem Zeitraum die Platten auf dem Forstweg abgelegt wurden? -Wem sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die im Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung stehen könnten? Hinweise erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Stadtallendorf: gegen BMW gefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines auf einem Firmenparkplatz in der Weserstraße abgestellten BMW. Er hinterließ einen 2.500 Euro teuren Schaden an dem schwarzen 346 L und fuhr davon. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (31.07.2024) zwischen 04:00 Uhr und 14:45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

