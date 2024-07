POL-MR: + Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet Versammlungen im Stadtgebiet Marburg - Abschlussmeldung +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg: Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet Versammlungen im Stadtgebiet Marburg - Abschlussmeldung Die Versammlung, die um 16:00 Uhr vom Marktplatz startete und mit einer Kundgebung in der Lutherstraße endete, wurde um 18:15 Uhr vom Versammlungsleiter beendet. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze nahmen circa 1.000 Menschen teil. Gegen 18:00 Uhr begann die Kundgebung am Erwin-Piscator-Haus, an der nach Schätzungen der Polizei rund 2.500 Menschen teilnahmen. Die Versammlung endete um 19:15 Uhr. Im Bereich eines Baumarktes in der Afföllerstraße in Marburg kam es gegen 18:35 zu vereinzelten Straßenblockaden durch eine Gruppe von circa 150 Personen. Vereinzelt wurden Rauchtöpfe gezündet. Die Versammlungsbehörde der Stadt Marburg stufte eine Blockade von zehn Personen als Versammlung ein. Da die Teilnehmenden den Beschränkungen der Versammlungsbehörde nicht nachkamen, hob die Polizei teilweise Personen von der Straße. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei bei neun Personen die Identität fest und sprach ebenso viele Platzverweise aus. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen wieder entlassen.

Vom Messeplatz aus formierte sich eine Spontanversammlung in Form eines Aufzuges zum Bahnhof. Die Polizei begleitete den circa 100 Teilnehmende umfassenden Spontanaufzug. Er endete gegen 19:30 Uhr am Bahnhof in Marburg.

Die Polizei erlangte Kenntnis, dass die Lesung einer als rechtsextrem eingestuften Person in Gladenbach stattfand. Nach polizeilichen Kenntnissen nahmen circa 50 Personen an der Lesung teil. Polizeikräfte verhinderten eine Konfrontation zwischen Teilnehmern der Lesung und Gegendemonstranten.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

