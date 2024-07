Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet Versammlungen im Stadtgebiet Marburg - Aktualisierung +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Polizeipräsidium Mittelhessen begleitet Versammlungen im Stadtgebiet Marburg - Aktualisierung

Die Versammlung, die um 16:00 Uhr vom Marktplatz startete und mit einer Kundgebung in der Lutherstraße endete, wurde um 18:15 Uhr vom Versammlungsleiter beendet. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze nahmen circa 1.000 Menschen teil. Um 18:00 Uhr begann die Kundgebung am Erwin-Piscator-Haus, an der nach Schätzungen der Polizei aktuell rund 2.500 Menschen teilnehmen. Die Polizei hat mutmaßliche Teilnehmende der Lesung einer als rechtsextrem eingestuften Person auf dem Messeplatz in der Afföllerstraße in Marburg angetroffen. Gegner der Lesung blockieren momentan die Zufahrt zum Messeplatz und haben Rauchbomben gezündet. Derzeit sind Polizeikräfte in der Afföllerstraße im Einsatz, um das Aufeinandertreffen der Personengruppen zu verhindern. Die Versammlungsbehörde der Stadt Marburg ist ebenfalls vor Ort.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

