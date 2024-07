Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl aus Renault + Exhibitionist festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Diebstahl aus Renault

Auf unbekannte Weise öffneten Diebe die Heckklappe eines in der Gisselberger Straße geparkten Renault und entwendeten eine Sporttasche samt Inhalt. Durch ihr Vorgehen zwischen Dienstag, 23. Juli, 6 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden am grünen Twingo, der Wert der Tasche und der enthaltenen Sportbekleidung liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich an die Marburger Polizei zu wenden (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Exhibitionist festgenommen

Ein junger Mann entblößte sich am Donnerstagabend, 25. Juli, am Gerhard-Jahn-Platz und masturbierte in der Öffentlichkeit. Zeugen riefen gegen 21.25 Uhr die Polizei und behielten den Mann aus Marburg bis zu deren Eintreffen im Blick. Nach der vorläufigen Festnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung erfolgte aufgrund psychischer Auffälligkeiten das Überstellen in eine Klinik.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell