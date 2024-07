Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rucksack und Kleidung geklaut + Snackautomaten geknackt + Mercedes touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Rucksack und Kleidung geklaut

Aus einem blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Uferstraße einen Rucksack und einen Wäschekorb mit Kleidung. Den Wäschekorb fand der Halter etwa 100 Meter vom Auto entfernt. Zum Diebesgut gehört auch ein Laptop, der sich im Rucksack befand. Insgesamt dürfte es sich um einen Wert von etwa 1.000 Euro handeln. Bislang ist nicht bekannt, wie die Kriminellen ins vermutlich abgeschlossene Auto gelangten- Aufbruchspuren sind nicht vorhanden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl zwischen Dienstag, 23. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, beobachtet haben (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Eckelshausen: Snackautomaten geknackt

Getränke und Snacks im Wert von etwa 50 Euro bilden das Diebesgut, das am Mittwoch, 24. Juli, in der Lahnstraße abhanden kam. Zwischen 10.50 Uhr und 11.40 Uhr machten Unbekannte sich an mehreren Automaten zu schaffen und entwendeten die Lebensmittel. Wie so oft in solchen Fällen ist der dabei verursachte Schaden deutlich höher als der Wert des Diebesguts, in diesem Fall dürften es etwa 2.500 Euro sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Biedenkopf zu wenden (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg-Cappel: Mercedes touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Mercedes-Benz, der am Dienstag, 23. Juli, in der Marburger Straße auf dem tegut-Parkplatz stand. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher nach dem Unfall zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell