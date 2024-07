Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Diebstahl auf Baustelle + Scheibe eingeschlagen, Rucksack geklaut + Vito zerkratzt + Zeugen nach Unfall und Unfallfluchten gesucht +

Marburg: Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte gelangten im Zeitraum von Freitag (19.07.2024), 15:00 Uhr bis Montag (22.07.2024), 08:00 Uhr auf eine Baustelle in der Rudolf-Bultmann-Straße in Marburg. Dort bauten sie bereits eingesetzte FI-Schalter und LED-Leuchten mit Fassung aus. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf knapp 600 EUR. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle gesehen haben, werden gebeten sich an die Polizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 zu wenden.

Marburg: Scheibe eingeschlagen, Rucksack geklaut

Am Montag (22.07.2024) schlug ein Dieb in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Seat Leon ein. Das Fahrzeug war in der Straße "Oberer Rotenberg" im Marburger Stadtteil Marbach geparkt. Der Täter erbeutete einen Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Im Rucksack befand sich unter anderem ein Geldbeutel mit 150 EUR Bargeld. Die Polizeistation Marburg bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Vito zerkratzt

Im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 15:00 Uhr zerkratzte am Montag (22.07.2024) ein Unbekannter die Beifahrerseite eines im Damaschkeweg in Marburg geparkten grauen Mercedes Vito. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg telefonisch unter 06421 4060 entgegen.

Biedenkopf-Eckelshausen: Kradfahrer verunglückt / Polizei sucht Zeugen -

Der schwere Unfall eines Motorradfahrers am Mittwoch vergangener Woche (17.07.2024) auf der B 453 beschäftigt derzeit die Polizei in Biedenkopf. Gegen 17.35 Uhr war der 57-jährige Kawasakifahrer von Eckelshausen in Richtung Dautphetal-Wolfgruben unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Dillenburger mit seiner Maschine ins Rutschen und prallte in die Leitplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen und bittet insbesondere zwei Motorradfahrer, die als Ersthelfer an der Unfallstelle anhielten, sich unter zu Tel.: (06461) 92950 melden. Von diesen erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zum genauen Unfallgeschehen. (G.R.)

Marburg: Parkplatzrempler am Toom-Markt -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den Unbekannte an einem geparkten schwarzen Renault Clio zurückließen. Der Franzose stand am Donnerstag (18.07.2024), zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Afföllerstraße auf dem Parkplatz des Toom-Marktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Clio und beschädigte die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen. (G.R.)

Marburg: Polizei sucht Unfallzeugen -

In der Straße "Am Richtsberg" prallte ein Autofahrer gegen einen dort geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Der schwarze 3-er stand in Höhe der Hausnummer 22, am linken Fahrbahnrand. Den Schaden auf der Beifahrerseite schätzt die Polizei auf ca. 750 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen dem 15.07.2024 (Montag), gegen 20.30 Uhr und dem 16.07.2024, gegen 21.50 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizeistation in Marburg zu melden. (G.R.)

Dautphetal-Dautphe: Unfallflucht auf dem Schwimmbadparkplatz -

In der Zeit von Freitagabend, gegen 22.00 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 00.20 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen am Schwimmbad in der Linnebergstraße geparkten Ford. Vermutlich beim Rangieren stieß der Flüchtige mit seinem Wagen gegen den schwarzen Focus. Die Reparatur des Schadens am Heck des Ford wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950. (G.R.)

