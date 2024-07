Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Roller beschädigt + an Gartenhütte randaliert + Unfallflucht + Polizei sucht Unfallzeugen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Roller beschädigt

Unbekannte beschädigten die Abdeckung eines blauen Yamaha Rollers, der in der Afföllerstraße stand. Dadurch entstand zwischen Samstag, 20. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, ein etwa 200 Euro hoher Schaden am Kleinkraftrad. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060). (Y.S.)

Steffenberg- Niederhörlen: Gartenhütte aufgebrochen und Schild beschädigt

Orange Sprühfarbe an einer Hinweistafel sowie an einer Gartenhütte auf einem eingezäunten Gartengrundstück im Feld stellten Beamte der Polizei Biedenkopf am vergangenen Wochenende fest. Zwischen Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, besprühten Unbekannte das Schild, schlugen darauf ein und schmorten das Plexiglas noch an. An der Gartenhütte hebelten sie zunächst vergeblich an der Eingangstür und schlugen dann ein Fenster ein. Aus der Hütte entwendeten sie ein Fernglas und öffneten vermutlich beim Herausgehen das Gartentor gewaltsam, zudem beschmierten sie es mit der orangen Farbe. Das Fernglas fand ein Zeuge zusammen mit einem Brecheisen in der Nähe auf einem Feldweg. An der Gartenhütte entstand ein geschätzt 1.000 Euro hoher Schaden, der Schaden am Schild dürfte etwa 200 Euro hoch sein. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950. (Y.S.)

Marburg: Seat touchiert

Etwa 1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem blauen Seat Ibiza, den ein unbekannter Autofahrer in der Johannes-Müller-Straße touchierte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher nach dem Unfall zwischen Dienstag, 2. Juli, 12 Uhr, und Samstag, 13. Juli, 12 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060). (Y.S.)

Marburg: Zeugensuche nach Unfall

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen steht der Hergang eines Unfalls am Sonntag, 14. Juli, nicht genau fest. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus Marburg befand sich ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Erlenring in Richtung Weidenhäuser Brücke und wollte gegen 14.10 Uhr in Höhe der Bushaltestelle nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Radfahrer aus Marburg, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Mountainbike-Fahrer kam leichtverletzt ins Krankenhaus, der Audi-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Zusammenstoß zerstörte die Heckscheibe des weißen Audi, den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 1.500 Euro. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden. Die Marburger Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden. (Y.S.)

