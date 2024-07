Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Glück und Pech + Parkbank zerstört + Unfallfluchten

Marburg: Glück und Pech

...liegen manchmal ganz nah beieinander. Glück hatte ein 39- jähriger Marburger am Dienstag, 16. Juli, dass bei einem Unfall unter zwei Radfahrern nichts Schlimmeres passiert ist. Pech hatte er, dass er ausgerechnet mit einer Fahrradstreife der Polizei Marburg kollidiert war. Ganz großes Pech hatte er, dass die Beamten noch bemerkten, dass er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand: Die Fahrradstreife der Polizei befuhr den Radweg an der Lahn entlang der Gisselberger Straße von Marburg in Richtung Gisselberg. Gegen 14.25 Uhr fuhr plötzlich von rechts über einen Trampelpfad durch das Gebüsch der 39-Jährige auf den Radweg. Der 47-jährige Polizeibeamte bremste noch sofort stark ab, konnte aber den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Er verletzte sich durch den folgenden Sturz leicht, der 39-Jährige blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Einen Arzt bestellten die Beamten auf der Polizeistation dennoch für ihn- allerdings zur Entnahme einer Blutprobe. Ganz offensichtlich stand der Mann unter Drogeneinfluss und hätte somit wahrscheinlich gar nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gewissheit darüber wird das Ergebnis der Blutuntersuchung bringen. An beiden Rädern entstanden Schäden, die Höhe ist noch nicht bekannt. Von Glück und Pech kann auch aus Sicht der beiden Polizeibeamten gesprochen werden: Pech, dass er genau in der Sekunde dort entlangfuhr, Glück, dass er sich beim regelrechten Flug vom Fahrrad und Sturz auf die Schulter nur Schürfwunden zuzog. Ebenso Glück hatte der zweite Beamte, der wenige Meter hinter seinem Streifenpartner fuhr und somit vom Unfall nicht betroffen war.

Lahntal- Goßfelden: Parkbank zerstört

Auf dem Kirchengelände im Roßweg zerstörten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (13. Juli) eine Parkbank aus Holz. Teile der Bank lagen im Umkreis von drei Metern verstreut, der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich an die Polizei in Marburg zu wenden (Telefonnummer 06421/4060).

Unfallfluchten:

Marburg: Toyota touchiert

Einen geparkten grauen Toyota touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 16. Juli, zwischen 15.35 Uhr und 17 Uhr in der Bahnhofstraße. Dadurch entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden an dem Auris, um den sich der Verursacher nicht kümmerte und sich stattdessen unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Herborner Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 16. Juli, einen blauen Toyota Swift, der dort zwischen 14.55 Uhr und 15.15. Uhr parkte. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW touchiert

Auf 400 Euro wird der Schaden an einem schwarzen VW Golf geschätzt, den ein unbekannter Autofahrer in der Straße Am Richtsberg touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Der Unfall passierte zwischen Donnerstag, 11. Juli, 16.30 Uhr, und Samstag, 13. Juli, 8.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060).

