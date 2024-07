Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Diebe in Silo-Büro + Zeugen nach Unfall in Marburg gesucht + Dealer bedroht junge Frau +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Ebsdorfergrund - Heskem-Mölln: Diebe brechen bei Raiffeisen ein -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Raiffeisen-Filiale in der Straße "Am Alten Bahnhof" auf. Zwischen 22.15 Uhr und 08.15 Uhr brachen die Täter eine Tür zu dem Büro des Getreidesilos auf und erbeuteten eine Labordiagnosegerät sowie einen Winkelschleifer. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter am Getreidesilo beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizeistation in Marburg zu melden.

Marburg: Zusammenstoß an der Südspange / Polizei sucht Zeugen -

Nach einem Zusammenstoß eines Lkw mit einem schwarzen Audi Q2 am Montagmorgen an der Einmündung der Gisselberger Straße zur Südspange, sucht die Polizei Unfallzeugen. Gegen 11.00 Uhr bog der Lasterfahrer, von der Innenstadt kommend, von der Gisselberger Straße nach links in Richtung der Südspange ab. Hierbei benutzte der den linken der beiden Abbiegestreifen. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Gefährt offensichtlich auf den rechten Fahrstreifen und prallte gegen den hinteren Kotflügel des dort fahrenden schwarzen Audis. Die Schäden am Audi belaufen sich auf rund 4.000 Euro, den Schaden an der Front des Lasters schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro. Lkw-Fahrer und Audifahrer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Aus diesem Grund bittet die Marburger Polizei Zeugen des Zusammenpralls sich unter Tel.: (06421) 4060 zu melden.

Neustadt: Drogendealer bedroht junge Frau -

Nachdem ein Unbekannter am 20.06.2024 (Donnerstag) eine junge Frau in der Freiherr-von-Stein-Straße bedrohte, bittet die Polizei um Mithilfe. Die 19-Jährige war an dem Juniabend, gegen 23.00 Uhr, auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Plötzlich stand der Unbekannte vor ihr und bot ihr Drogen zum Kauf an. Sie lehnte ab und lief weiter. Plötzlich nahm sie ein komisch zischendes Geräusch wahr. Fast im selben Moment griff der Unbekannte ihr von hinten an den Arm. Währenddessen hielt er einen Schlagstock in der Hand und drohte ihr etwas anzutun, sollte sie nicht Drogen von ihm kaufen. Sie riss sich los und rannte davon. Der Angreifer war etwa 180 cm groß, trug einen blauen Pullover und eine schwarze Hose. Auffällig war sein vernarbtes Gesicht. Er sprach gebrochen Deutsch. Bisher führten die Ermittlungen der Stadtallendorfer Polizei nicht zur Identifizierung des Täters. Die Ermittler suchen nun Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zur Identität des Drogendealers machen? Wem ist diese Person im Bereich des Bahnhofs bereits aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell