POL-ERB: PKW kollidiert mit Radfahrer und flüchtet

Breuberg (ots)

Am Mittwoch (19.06.) gegen 21:50 Uhr kam es in Breuberg (Ortsteil Neustadt) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich ein 23-jähriger Radfahrer aus Höchst i. Odw. auf dem Fahrradweg rechtsseitig der Erbacher Straße in Fahrtrichtung Neustadt. In Höhe eines Zebrastreifens kam es zu einem Kontakt zwischen dem Radfahrer und einem schwarzen Kleinwagen, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Der PKW entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern. Auffällig war eine große Deutschland-Fahne am Heck des PKW. Der 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die PSt. Höchst unter der Telefonnummer 06163 941-0 entgegen.

