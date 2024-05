Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mädchen belästigt - Wir suchen Zeugen

Bereits vor knapp zwei Wochen wurde in der Heilbronner Innenstadt ein Mädchen von einem Unbekannten belästigt, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag, den 30. April, befand sich eine Gruppe aus drei 13 Jahre alte Mädchen gegen 17 Uhr in der Titotstraße gegenüber eines Discounters. Ein Unbekannter näherte sich den Kindern und umfasste das kleinste der Mädchen von hinten. Er griff ihr an die Brüste und zog ihr Top herunter. Die heftige Gegenwehr der Kinder sorgte schließlich dafür, dass der Unbekannte die Flucht antrat. Er wird wie folgt beschrieben: - Männlich - circa 25 bis 30 Jahre alt - etwa, 180 Meter groß - dunkle, hinter die Ohren gestrichene Haare. Leicht zerzaust. Eventuell trug der Unbekannte einen sogenannten "Manbun" - dunkler 3-Tage-Bart - gelbe Zähne und unhygienisches Erscheinungsbild - trug Jeans, ein dunkles T-Shirt und dunkle Schuhe - sprach gutes, beinahe akzentfreies Deutsch

Zum Tatzeitpunkt sollen sich mehrere Zeugen in der Titotstraße aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell