POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Alkoholisiert Unfall verursacht und von Polizei erwischt

Mit rund 1,4 Promille war ein 64-Jähriger am Mittwoch mit seinem Nissan Quashqai in Bretzfeld unterwegs. Der Mann beschädigte beim Ausparken zwei einbetonierte Pfosten und schleifte diese mit seinem Pkw bis auf die Unterheimbacher Straße. Hier versuchte er die Betonpfosten vom Unterboden seines Autos zu entfernen. Als ihm dies gelang, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger fuhr kurze Zeit später mit seinem Audi A3 über den herausgerissenen Pfosten auf der Fahrbahn, wodurch an seinem Pkw Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Durch Ermittlungen konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum des 64-Jährigen gab, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 1,4 Promille anzeigte, musste er die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Öhringen: Betrunkene Unfallverursacherin meldet angebliche Unfallflucht

Eine 28-Jährige meldete der Polizei am Mittwochvormittag eine Unfallflucht in Öhringen durch einen anderen Pkw, obwohl sie den Unfall wohl selbst unter dem Einfluss von Alkohol verursachte. Die Frau rief gegen 10.30 Uhr den Notruf und gab an, dass ihr Pkw in der Freiligrathstraße beschädigt wurde und der vermeintliche Verursacher flüchtete. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Seat Ibiza begutachteten ließen die Unfallschäden darauf schließen, dass diese eher durch das Entlangschrammen an einer Mauer oder Hauswand entstanden sind. Die Frau wurde auch von Zeugen beobachtet, wie sie mit dem Seat unterwegs war. Weiterhin roch die 28-Jährige nach Alkohol, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Daher wurde der Frau im Krankenhaus Blut abgenommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Ermittlungen zum Unfallort dauern aktuell noch an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: BMW in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochnachmittag ein BMW bei Öhringen in Brand. Der Fahrer befand sich gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1088 an der Anschlussstelle Öhringen in Fahrtrichtung Nürnberg. Hier kam es zum Brand im Bereich des Motorraums der durch einen Zeugen mit einem Feuerlöscher bekämpft wurde. So konnte ein Ausbreiten verhindert werden. Die Feuerwehr Öhringen führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

