Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Merchingen: Wahlplakat beschädigt - Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigten bereits am Donnerstag, den 9. Mai 2024, ein Wahlplakat in Ravenstein-Merchingen. Gegen 0.30 Uhr machten sich die Täter an dem zwei auf zwei Meter großen Plakat in der Eichenstraße zu schaffen und rissen es aus der Verankerung. Außerdem beschmierten und beklebten sie es. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit mehrere männliche Jugendliche am Tatort wahrnehmen. Diese sollen sich mit Leichtkrafträdern in Richtung Ballenberg entfernt haben. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell