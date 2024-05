Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: E-Bike aus Fahrradgeschäft gestohlen

Zwei Männer entwendeten am Dienstagnachmittag aus einem Fahrradgeschäft in Öhringen ein E-Mountainbike. Einer der Männer, der als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit leichtem Kinn- und Oberlippenbart beschrieben wird, begab sich gegen 13.45 Uhr in den Laden in der Berliner Straße und schaute sich das Zweirad an. Er trug eine schwarze Schildkappe, ein schwarzes T-Shirt der Marke Marc O'Polo, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Ein paar Minuten später kam ein ebenfalls 20 bis 25 Jahre alter Mann, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und seitlich rasierten Haaren in das Geschäft. Dieser trug eine beige Jacke, Jeans, ein weißes T-Shirt, weiße Turnschuhe und eine dunkle Umhängetasche. Er nahm das selbe E-Bike im Wert von rund 5.500 Euro von der Ausstellungsplattform und schob es nach draußen. Dort machte er zunächst eine Probefahrt und fuhr dann davon. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Einbruch in Firma

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag Zutritt zu einem Firmengelände in Öhringen. Der oder die Täter hebelten zwischen 23 Uhr am Montag und 5.45 Uhr am Dienstag ein Fenster des Gebäudes im Brechdarrweg auf und drangen ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

