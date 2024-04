Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tierrettung - Feuerwehr befreit Katze vom Dach

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.04.2024/ Uhrzeit: 00:02 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung zu einer Tierrettung in der Frankfurter Straße in der Nacht zu Sonntag. Eine Katze hing bei Ankunft der Feuerwehr in einem Schneefanggitter auf dem Dach eines mehrgeschossigen Wohnhauses fest. Aufgrund der Lage in einem engen Hinterhof wurde die Katze "Ivy" über eine tragbare Leiter vom Dach gerettet und dem Besitzer unverletzt übergeben. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

