Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung Epscheider Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.04.2024/ Uhrzeit: 04:46 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Epscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am frühen Donnerstagmorgen erreichte die Feuerwehr Breckerfeld ein Hilfeersuchen in der Epscheider Straße. Eine Person meldete über einen Hausnotruf, die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen zu können und medizinische Hilfe zu benötigen. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld mussten allerdings keine Maßnahmen zur Türnotöffnung einleiten, da Mitbewohner des Hauses einen Zweitschlüssel zur Wohnung hatten. Sie unterstützten den Rettungsdienst, bis der Patient in den Rettungswagen verbracht war und konnten den Einsatz nach etwa 45 Minuten beenden.

