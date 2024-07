Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Unfall auf B62 + Unfallfluchten

Biedenkopf- Wallau: Zeugensuche nach Unfall auf B62

Auf der B62 stießen am Samstag, 13. Juli, zwei Fahrzeuge zusammen, beide Fahrer kamen schwerverletzt ins Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 42-jährige VW-Kleinbus-Fahrer aus Biedenkopf von Breidenstein kommend nach Biedenkopf unterwegs. In welche Richtung der 68-jährige PKW-Fahrer aus Breidenbach fuhr, steht bislang nicht fest. Aus ungeklärter Ursache kam es gegen 14.10 Uhr zur Kollision. Der Breidenbacher musste durch Feuerwehrkräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von geschätzt 13.800 Euro. Die B62 war in Unfallhöhe bis etwa 17.40 Uhr gesperrt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen: Wer fuhr hinter den Unfallbeteiligten her oder kam ihnen entgegen und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Golf touchiert

Einen geparkten grauen VW Golf touchierten Unbekannte am Freitag, 12 Juli, zwischen 10.40 Uhr und 13.10 Uhr in der Wilhelm-Röpke-Straße. Auf dem dortigen Parkplatzt "Alte Universitätsbibliothek" entstand der etwa 800 Euro teure Schaden am Fahrzeugheck. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (06421/4060).

Gladenbach: Trotz Hupen nach Kollision geflüchtet

Der Fahrer eines schwarzen Opel Corsa touchierte am Donnerstag, 11. Juli, gegen 13 Uhr einen geparkten Mercedes in der Straße Markplatz. Der im Mercedes sitzende Halter hupte nach der Kollision, dennoch fuhr der Verursacher davon. Bei ihm handelte es sich um einen älteren Mann, der schwarze Corsa hat eine marburger Zulassung (MR-) und dürfte an der hinteren Stoßstange linksseitig einen frischen Schaden aufweisen. Am Mercedes wird der Schaden auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Unfallermittler in Biedenkopf zu wenden (Telefonnummer 06461/92950).

Biedenkopf: Twingo am Bahnhof touchiert

Einen weißen Renault Twingo touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz am Bahnhof Biedenkopf. Dadurch entstand am Donnerstag, 11. Juli, zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr, ein etwa 500 Euro hoher Schaden hinten links am Twingo. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Opel touchiert

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem grauen Opel Signum, der durch einen Unfall in der Straße An der Schäferbuche entstand. Am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 9 Uhr und 16.45 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer den dort geparkten Opel. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

