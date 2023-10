POL-NB: 55-Jähriger mit Auto in Zaun gelandet

Heringsdorf (ots) - Unfreiwillige Arbeitsunterbrechung: Ein Handwerker wollte heute Morgen in einem Hotel in der Rathenaustraße in Heringsdorf auf Usedom seine Arbeit fortsetzen. Allerdings wurde das über Nacht in einem verschlossenen Kellerraum gelagerte Werkzeug der Marke Makita von bisher unbekannten Tätern gestohlen, darunter Schleifgeräte, Multitools und Sägewerkzeuge. Polizei und Kriminaldauerdienst waren für Tatortarbeit und Spurensicherung vor Ort. Erste ...

mehr