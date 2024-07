Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kennzeichendiebe + Berührung im Gegenverkehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steffenberg- Niedereisenhausen: Kennzeichendiebe

In der Nacht auf Sonntag, 14. Juli, entwendeten zwei Personen die beiden Kennzeichen BID-J 1303 von einem Fiat Ducato, der in der Bauhofstraße stand. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist eine Person zu sehen, die gegen 1.55 Uhr die Nummernschilder im Wert von etwa 40 Euro an sich nimmt und anschließend mit einer zweiten Person flüchtet. Die eine Person kann lediglich grob beschrieben werden: sie trug einen hellen Pullover, eine dunkle Hose und steckte das Diebesgut in einen schwarzen Beutel. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Lahntal: Berührung im Gegenverkehr

Auf der L 3092 zwischen Caldern und Marburg kam am Dienstag, 16. Juli, gegen 16.30 Uhr, einem Audi-Fahrer ein blau-weißes Motorrad entgegen. Offenbar geriet der unbekannte Motorradfahrer in einer Kurve auf den Fahrstreifen des Audi-Fahrers, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem Außenspielgel des schwarzen A4 kam. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der unbekannte Kradfahrer weiter in Richtung Caldern. Der Schaden ist etwa 100 Euro hoch. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

