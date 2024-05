Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Lokführer stark alkoholisiert

Eberswalde (Barnim) (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr ein Triebfahrzeugführer seinen Zug von Eberswalde in Richtung Bad Freienwalde und stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Um 6:15 Uhr informierte eine Zugbegleiterin einen im Zug befindlichen Bundespolizisten, der nach Dienst auf dem Heimweg war, dass der Triebfahrzeugführer zu schnell fahren würde und offensichtlich mehrere Signale übersehen hat.

Der Bundespolizist suchte den Zugführer am Bahnhof Bad Freienwalde auf und nahm sofort starken Alkoholgeruch in der Fahrerkabine wahr. Der Beamte untersagte dem 53-jährigen Deutschen die Weiterfahrt, da dieser Ausfallerscheinungen zeigte und sich beim Gehen abstützen musste. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei begleiteten den Triebfahrzeugführer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei sicherte Beweise und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Gefährdung des Bahnverkehrs ein. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

