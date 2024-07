Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beide Kennzeichen geklaut + Palettenweise Bratpfannen entwendet + Gelegenheit am Friedhof genutzt + Stühle mitgenommen + Trickdieb in Wohnung + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Steffenberg-Niederhörlen: Beide Kennzeichen geklaut

In der Hörlestraße montierten Unbekannte die beiden Kennzeichen MR-AE 105 von einem weißen Ford Transit ab und flüchteten mit dem Diebesgut im Wert von etwa 70 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 16. Juli, 17 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Biedenkopf, (Telefonnummer 06461/92950).

Steffenberg- Niedereisenhausen: Palettenweise Bratpfannen entwendet

Über 1.000 Bratpfannen im Wert von etwa 45.000 Euro entwendeten Diebe aus einer Lagerhalle in der Straße Im Grund. Als Einstieg nutzten sie ein nur provisorisch gesichertes Fenster, dass bei einem Einbruchsversuch vor wenigen Tagen beschädigt worden war. Ein möglicher Tatzusammenhang wird durch die Kriminalpolizei geprüft. Im aktuellen Fall fuhren sie zwischen Mittwoch, 17. Juli, 17 Uhr, und Donnerstag, 8.10 Uhr, zehn Paletten vor die Halle, luden die in Kartons verpackten Pfannen von den Paletten herunter und entwendeten sie. Die Kripo Marburg sucht Zeugen: Wem ist im genannten Tatzeitraum als auch in den Tagen davor etwas Verdächtiges am Tatort aufgefallen? Wer hat Umladearbeiten in der Nacht auf Donnerstag bemerkt? Wer hat fremde Fahrzeuge, möglicherweise Transporter oder LKW, dort gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Gelegenheit am Friedhof genutzt

Die Handtasche im Fußraum eines auf dem Friedhofsparkplatz in der Emsdorfer Straße abgestellten VW Golf bot am Donnerstag, 18. Juli, die Gelegenheit für einen Dieb. Zwischen 11.05 Uhr und 11.30 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe ein und schnappte sich die Tasche, in der sich Ausweise, Kundenkarten, ein Handy und eine Brille befanden. Der Gesamtwert wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein etwa 150 Euro hoher Schaden am PKW. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Stühle mitgenommen

Vom Außenbereich eines Eiscafés entwendete ein unbekannter Mann vier Stühle im Gesamtwert von etwa 320 Euro. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist der schlanke, hell gekleidete Mann zu sehen, wie es am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr die Stühle an sich nimmt. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Trickdieb in Wohnung

Ein Dieb gab sich in der Hölderlinstraße als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, der nach einem angeblichen Rohrbruch die Wasserqualität überprüfen müsste. Eine Seniorin ließ ihn daraufhin am Donnerstag, 18. Juli, gegen 9.50 Uhr in die Wohnung und bemerkte nicht, wie der Mann sie geschickt ablenkte. Möglicherweise zusammen mit einem Komplizen gelangte er unbemerkt in ihr Schlafzimmer und entwendete dort zwei Schmuckschatullen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Mann wird mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben, war etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung, eine braune Basecap und schwarze Arbeiterstiefel. Seine Aussprache war schwer verständlich und hatte einen unbekannten Akzent. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: wem ist der beschriebene Mann am Donnerstag in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Felge touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Sudetenstraße die Felge eines geparkten Mercedes Arocs und verursachte damit einen geschätzt 500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Freitag, 12. Juli, 16 Uhr, und Montag, 5.50 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: Ausgewichen und mit Leitplanke kollidiert

Eine 20-jährige Marburgerin wich am Donnerstag, 18. Juli, auf der B 252 einem entgegenkommenden silberfarbenen PKW aus und kollidierte dadurch mit der rechten Leitplanke. Am Opel entstand ein etwa 10.000 Euro hoher Schaden. Vorausgegangen war ein Überholmanöver des unbekannten PKW-Fahrers, der gegen 19.10 Uhr von Lahntal in Richtung Wetter unterwegs war und einen LKW kurz vor Ende der zweispurigen Fahrbahn überholt hatte. Offenbar war er dabei auf die Spur des Gegenverkehrs geraten, was die 20-Jährige zum Ausweichen veranlasst hatte. Sowohl der PKW- als auch der LKW-Fahrer setzten ihre Fahrt fort. Die Marburger Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf- Schweinsberg: Umgekipptes Gespann

Ein Gespann bestehend aus einem Sprinter und einem beladenen Anhänger wich ersten Erkenntnissen zufolge einem auf der L 3073 entgegenkommenden LKW aus und geriet dadurch am Dienstag, 16. Juli, auf die rechtsseitige Bankette. Dadurch verlor der 38-jährige Fahrer aus Peine gegen 13.15 Uhr die Kontrolle über das Gespann. Der Anhänger löste sich vom Sprinter und kippte auf einer Wiese um. Auch der Sprinter kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt, Ersthelfer halfen ihm aus dem Fahrzeug und übergaben ihn alarmierten Rettungskräften. Möglicherweise befand sich unter den Ersthelfern auch der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden LKW. Er und sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

