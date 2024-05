Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeugkoffer aus Firmenfahrzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (01.05.) verständigte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges die Polizei, nachdem er gegen 10:00 Uhr festgestellt hatte, dass der Van der Marke Renault aufgebrochen worden war.

Das Fahrzeug eines Handwerksbetriebes war am Industrieweg im Ortsteil Kaule abgestellt, als der oder die bislang unbekannten Täter ein Loch in der Seitentür verursachten, um diese zu öffnen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde ein Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Am Dienstag (30.04.) gegen 21:00 Uhr war das Fahrzeug noch in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

