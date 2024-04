Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Festnahme nach Pkw-Diebstahl in Frankreich

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (29.04.) ist die Polizei zu einer Anschrift in Straßerhof entsandt worden. Eine Anruferin aus Frankreich hatte der Polizei mitgeteilt, dass sie aufgrund einer Ortung darüber Kenntnis hätte, dass ihr Pkw an der genannten Örtlichkeit stehen würde. Dieser sei kürzlich in Frankreich gestohlen worden.

Es sollte sich laut der Melderin bei dem gestohlenen Pkw um einen Toyota mit französischen Kennzeichen handeln. Die alarmierten Polizisten entdeckten den Pkw geparkt auf einem Seitenstreifen mit laufendem Motor. Als der Mann am Steuer des Pkw die Beamten sah, stieg er aus dem Pkw aus flüchtete zu Fuß. Dabei rollte der Toyota auf einen davor geparkten Lkw, so dass an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstanden ist. Der Flüchtige konnte nach kurzer Verfolgung durch die Polizisten gestoppt und gefesselt werden. Er wurde vorläufig festgenommen, da er lediglich Französisch sprach und sich nicht ausweisen konnte. Sein Mobiltelefon sowie der gestohlene Pkw wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die genaueren Umstände werden nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls von Kraftwagen sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell