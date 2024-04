POL-PDNR: PKW-Fahrer flieht vor Polizei und verunfallt

Neustadt (Wied) (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es in der Linzer Straße in Neustadt (Wied), Ot. Rott zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter versuchten ein Fenster und eine Terrassentür aufzuhebeln. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Als Tatzeit konnte der Zeitraum von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche ...

mehr