Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen und PKW durchwühlt + Einbruch in Fabrik

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen und PKW durchwühlt

Die Marburger Polizei sucht Zeugen, denen das Einschlagen einer Scheibe von einem roten VW Polo in der Straße Auf dem Wehr aufgefallen ist. Zwischen Dienstag, 23. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, schlugen Unbekannte zu und durchsuchten das Auto im Anschluss. Offenbar fanden sie dabei nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut. Der entstandene Schaden ist mehrere hundert Euro hoch. Ganz ähnlich lief es für einen unbekannten Dieb in der Liebigstraße. Auch er flüchtete letztlich ohne Diebesgut, nachdem er sich in der Nacht auf Mittwoch, 24. Juli, zwischen 18.30 Uhr und 7.15 Uhr, an einem blauen Citroen zu schaffen gemacht hatte. Auch hier beschädigte der Langfinger erst die Scheibe und durchsuchte anschließend den Innenraum. Hinweise zu den Fällen bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach- Erdhausen: Einbruch in Fabrik

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe am Sonntag, 21. Juli, in eine Fabrikhalle in der Straße Aurorahütte. Gegen 3.55 Uhr luden sie vermutlich 470kg Legierungsmittel in ein Fahrzeug, dass sie an den Grundstückszaun gestellt hatten. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 21.000 Euro. Bei ihrem Vorgehen brachen die Diebe noch ein Schloss auf und schnitten ein Loch in den Zaun, so dass ein etwa 100 Euro hoher Schaden entstand. Die Kriminalpolizei Marburg-Biedenkopf sucht Zeugen: Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge am Tatort aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell