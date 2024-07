Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleidung gestohlen + Audi aufgebrochen + unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht + Regenbogenfahne entwendet und verhetzende Gesänge wahrgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf- Kleidung gestohlen

Freitagmittag (26.07.2024) betraten drei Personen das Bekleidungsgeschäft am Marktplatz. Während zwei Männer die Verkäuferin im hinteren Bereich des Geschäftes ablenkten stahl eine Frau, die sich währenddessen unbeaufsichtigt im vorderen Bereich des Geschäfts aufhielt, mehrere Kleidungsstücke. Sie verstaute die Teile in einer Stofftasche aus dem Laden und flüchtete im Anschluss. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zu den bisher Unbekannten. Die zwei Männer, die die Verkäuferin ablenkten wurden als "Osteuropäer" beschrieben. Der Erste war etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte eine raue/tiefe/heißere Stimme und lichtes Haar. Er war bekleidet mit einem blauen Trainingsanzug und blauem Basecap. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der Zweite war etwas kleiner, ca. 160 cm groß und 35-40 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und trug eine hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Zu der Diebin selbst liegt keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) in Verbindung zu setzen.

Weimar- Niederwalgern: Audi aufgebrochen

Zwischen Freitagabend (26.07.2024) und Samstagmorgen (27.07.2024) machten sich Unbekannte in der Bahnhofstraße an einem weißen Audi zu schaffen. Sie schlugen die hintere rechte Scheibe des A4 allroad quattro ein, griffen durch das Fenster und öffneten die Autotür. Aus der Mittelkonsole stahlen sie Bargeld, aus dem Fußraum der Beifahrerseite eine Handtasche. Der Schaden wird mit 730 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Breidenbach- unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mit rund 1,2 Promille setzte sich am Samstagabend (27.07.2024) ein 23-Jähriger hinter das Steuer seines weißen VW und fuhr los. Zunächst befuhr er die Perfstraße aus Richtung Wolzhausen kommend. An der Ecke zur Hauptstraße wollte er nach links in Richtung Niederdieten abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen auf der Hauptstraße in Richtung Niederdieten fahrenden 24-Jährigen in seinem Audi. Der VW Crafter-Fahrer krachte in die hintere linke Fahrzeugseite des vorfahrtsberechtigten schwarzen A4. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden mit 8.000 Euro. Zudem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen. Für ihn folgte eine Blutentnahme. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Da für den Crafter kein Versicherungsschutz mehr bestand, kommen sowohl auf den Fahrer als auch auf den Halter Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Marburg: Regenbogenfahne entwendet und verhetzende Gesänge wahrgenommen

Unbekannte entwendeten eine Regenbogenfahne, die auf einer Terrasse in der Sybelstraße hing. Dabei gingen zwei Blumentöpfe zu Bruch, wodurch eine Bewohnerin die Tat am Freitag, 26. Juli, zwischen 1.05 Uhr und 1.15 Uhr, bemerkte. Etwa eine halbe Stunde zuvor hatte sie männliche Stimmen gehört, die zu einem laufenden Popsong ausländerfeindliche Parolen grölten. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060). (Y.S.)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell