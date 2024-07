Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti gesprüht + im Vorbeifahren gestreift

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal-Friedensdorf: Graffiti gesprüht

Im Bereich der Rathausstraße schmierten Unbekannte über eine Strecke von rund 500 Metern mehrere Graffiti auf den Asphalt, zwei Abfallcontainer und einen Stromverteilerkasten. Der Schaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Neben Hakenkreuze wurden Schriftzüge und Symbole mit schwarzer Farbe geschmiert. Wer kann Hinweise zu den Vandalen, die zwischen Sonntagabend (28.07.2024), 18:00 Uhr und Montagmorgen (29.07.2024), 07:40 Uhr am Werk waren, geben? Wer kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- im Vorbeifahren gestreift

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (26.07.2024) im Zwetschenweg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein schwarzer Pkw war um 16:45 Uhr aus Richtung der Gisselberger Straße in Fahrtrichtung Leopold-Lucas-Straße unterwegs. Die hintere Tür der Beifahrerseite, sowie die Heckklappe des Fahrzeugs standen offen. In Höhe der Hausnummer 25 touchierte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Nissan und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden am linken hinteren Kotflügel des Micras. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

