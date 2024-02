Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Imbissstand

Borken (ots)

Tatort: Borken, Max-Planck-Straße;

Tatzeit: zwischen 12.02.2023, 18.00 Uhr, und 13.02.2024, 09.00 Uhr;

Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Imbissstand in Borken nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und sich so Zutritt in den Gastbereich verschafft. Die Eindringlinge hatten sich lediglich Teile der Bestuhlung bedient und diese vor das Objekt gestellt. Bei dem Geschehen zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, kippte ein Behälter mit Speisefett um und verunreinigte einen Parkplatz. Das Kriminalkommissariat Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell